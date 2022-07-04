«Спортсмены — заложники ситуации». Тарасов — об отстранении России от ЧМ по волейболу

Российский волейболист Вячеслав Тарасов высказался о переносе чемпионата мира – 2022 по волейболу из России. Турнир должен был пройти в 10 российских городах. Его перенесли в Польшу и Словению. Россияне при этом участие в соревнованиях принять не смогут.
«За сборную России по волейболу, конечно, очень обидно, потому что я прекрасно понимаю, что парни готовились. Это то же самое, что пропустить Олимпиаду. Для кого-то это может быть единственными Играми, а для других — единственным ЧМ. Россия, конечно, никогда не выигрывала чемпионат мира, и это была огромная возможность постараться такую тенденцию нарушить, тем более дома.
Здесь я максимально не поддерживаю политику FIVB и европейской федерации. Потому что спортсмены — заложники ситуации. Пресекать их участие в соревнованиях — очень неправильно. Спортсмен — это спортсмен. Понятно, что он представляет свою страну, но можно было бы найти какой-то выход, как на Олимпиаде: под нейтральным флагом и без гимна. Дать возможность игрокам участвовать в этом. Показать, что наша сборная — это топ-3. И без участия российской команды и клубов волейбол очень многое потеряет», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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