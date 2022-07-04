«Встречаешь людей, которые вообще не считают деньги». Тарасов — о впечатлениях от Катара

Российский волейболист Вячеслав Тарасов поделился впечатлениями от жизни в Катаре, где играет за клуб «Аль-Райян».
«Катар — очень богатое государство. Там встречаешь людей, которые вообще не считают деньги. Но в то же время — это многоуровневый город. 500–600 тысяч катарцев, которые от рождения не имеют проблем с деньгами, могут позволить всё что угодно. А есть большая часть людей — приезжих — которая обслуживает их. Есть высококвалифицированные специалисты: врачи, инженеры, спортсмены, строители. Филиппинцы, индийцы приезжают и работают на максимально низкооплачиваемых работах. И катарцы, что мне не очень нравится, иногда их за людей не считают.
Здесь ты должен понимать, что в суперкоротких шортах в центре города не можешь ходить, как и пить алкоголь, потому что это запрещено. Ты должен следить за тем, что говоришь. Мусульмане разные: бывают более или менее верующие. Например, какие-то слова могут оскорбить их», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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