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Россиянин Ян Непомнящий установил абсолютный рекорд турниров претендентов

Россиянин Ян Непомнящий установил абсолютный рекорд турниров претендентов
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий установил рекорд турниров претендентов с восемью участниками, которые проводятся с 2013 года.

До этого максимальный результат после 14 туров был равен девяти очкам — его показал в 2018 году американец Фабиано Каруана. На Турнире претендентов — 2022, который прошёл в Мадриде (Испания), россиянин набрал 9,5 очка в 14 турах, что является абсолютным рекордом соревнований.

Россиянин обеспечил себе победу за тур до окончания турнира. Для Яна это вторая победа на Турнире претендентов подряд. В прошлом сезоне он получил возможность сразиться с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако проиграл тогда ещё 15-кратному чемпиону мира со счётом 3,5:7,5.

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