Стало известно, с кем Непомнящий сразится за шахматную корону, если откажется Карлсен

Завершился заключительный, 14 тур шахматного турнира претендентов – 2022, который прошёл в Мадриде (Испания). Так как его победителем досрочно стал россиянин Ян Непомнящий, основной интригой заключительного дня соревнований стал вопрос, кто займёт второе место в таблице по итогам турнира.

На данную позицию претендовало два игрока – американец Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь. Примечательно, что они стали соперниками друг друга в 14-м туре. Победу в партии одержал Лижэнь. После 14 туров в его активе 8 баллов, у Накамуры – 7,5.

Таким образом, если действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен откажется провести чемпионский матч с Непомнящим, именно Лижэнь поборется с россиянином за шахматную корону. Карлсен должен объявить своё решение не позднее 20 июля.