Ян Непомнящий показал фото с командного ужина после победы на Турнире претендентов — 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал в социальных сетях фото с командного ужина после завершения Турнира претендентов – 2022, который прошёл в Мадриде (Испания).
«Вкусная еда в приятной компании, как говорится…
Спасибо Никите (Витюгову. – Прим. «Чемпионата) (главному повару), Петеру (Леко), Ильдару (Хайрулину), Владимиру Поткину и Евгению Томашевскому за всю помощь!» — подписал атмосферный снимок Непомнящий.
Фото: из личного архива Яна Непомнящего
Непомнящий стал победителем соревнований, не проиграв ни одной партии за 14 туров и набрав рекордные 9,5 балла. Ян второй год подряд выигрывает этот турнир. Согласится ли на матч за шахматную корону с Непомнящим действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен, станет известно не позднее 20 июля.
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