Синхронист Мальцев поддержал идею разрешить мужчинам участвовать в группах на Олимпиадах

Четырёхкратный чемпион мира в смешанном дуэте, синхронист Александр Мальцев поддержал идею разрешить мужчинам участвовать в группах на Олимпиадах. Спортсмен считает, что участие мужчин в таких соревнованиях на Олимпийских играх повысит зрелищность состязаний.
«Полностью поддерживаю инициативу FINA включить мужское соло в программу чемпионатов мира, а также допустить мужчин до участия в группах, поскольку на данный момент у нас только одна дисциплина с участием мужчин — смешанный дуэт. Конечно, для развития нашего вида спорта как смешанного хотелось бы видеть больше дисциплин с участием мужчин, это очень хороший момент, это было сделано уже в Мировой серии два года назад, то есть не нововведение, просто впервые появится на чемпионатах мира. При этом мужчины уже выступали в соло, я в том числе.
Что касается группы, опять-таки в Мировой серии уже разрешали выступать смешанным командам, это было очень интересно и зрелищно, поэтому разрешение включить мужчин в состав групп на Олимпиаде ожидаемо, оно, на мой взгляд, является компромиссом, поскольку рано или поздно все придут к тому, что группы будут чисто смешанными», — сказал Мальцев в интервью ТАСС.
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