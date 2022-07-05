Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Общественность сходит с ума». Глава ФСГР о Куляке, вышедшем на награждение с «Z» на груди

«Общественность сходит с ума». Глава ФСГР о Куляке, вышедшем на награждение с «Z» на груди
Комментарии

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал ситуацию с российским гимнастом Иваном Куляком.

Напомним, в марте на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на груди. В мае его дисквалифицировали за это на один год, после чего стало известно, что Куляк не будет участвовать не только в международных, но и во внутренних соревнованиях как минимум до решения апелляционного комитета независимого Фонда гимнастической этики (GEF). Изначально он должен был выступить на Кубке России, который пройдёт в Калуге с 4 по 10 июля.

«Я уже сделал заявление по этому поводу, другого выхода не остаётся. Ну чего обращаться к общественности, если общественность с ума сходит? Что ещё я могу сказать? Давайте сожжём все мосты, чтобы отстранили федерацию? Если люди не хотят понимать, то что я сделаю?

С отстранением мы не согласны, апелляцию подали, но ситуация сейчас такая, какая есть, к сожалению. В любом случае я не считаю, что нужно порвать отношения с международной федерацией, наплевать на её решения», — цитирует Титова «РИА Новости Спорт».

«После операции была жесть». Куда пропали «золотые» герои Олимпиады-2020 в гимнастике? «После операции была жесть». Куда пропали «золотые» герои Олимпиады-2020 в гимнастике?

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022