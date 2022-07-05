«Общественность сходит с ума». Глава ФСГР о Куляке, вышедшем на награждение с «Z» на груди

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал ситуацию с российским гимнастом Иваном Куляком.

Напомним, в марте на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на груди. В мае его дисквалифицировали за это на один год, после чего стало известно, что Куляк не будет участвовать не только в международных, но и во внутренних соревнованиях как минимум до решения апелляционного комитета независимого Фонда гимнастической этики (GEF). Изначально он должен был выступить на Кубке России, который пройдёт в Калуге с 4 по 10 июля.

«Я уже сделал заявление по этому поводу, другого выхода не остаётся. Ну чего обращаться к общественности, если общественность с ума сходит? Что ещё я могу сказать? Давайте сожжём все мосты, чтобы отстранили федерацию? Если люди не хотят понимать, то что я сделаю?

С отстранением мы не согласны, апелляцию подали, но ситуация сейчас такая, какая есть, к сожалению. В любом случае я не считаю, что нужно порвать отношения с международной федерацией, наплевать на её решения», — цитирует Титова «РИА Новости Спорт».

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?