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Далалоян пропустит КР по спортивной гимнастике, Листунова выступит только на брусьях

Далалоян пропустит КР по спортивной гимнастике, Листунова выступит только на брусьях
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Победитель олимпийского командного турнира по спортивной гимнастике Артур Далалоян не примет участия в Кубке России, который пройдет в Калуге с 6 по 10 июля. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

«Артур не примет участия в Кубке России по медицинским показаниям. Он планирует выступить в Калуге только с показательными упражнениями», — сказала Родионенко в интервью ТАСС.

Обладательница золотой олимпийской медали командного турнира гимнасток Виктория Листунова выступит на Кубке России только в упражнении на брусьях.

«Листунова в Калуге будет выступать только на брусьях. У неё была травма, сейчас Виктория восстанавливается. Мы приняли решение поберечь гимнастку и лишний раз не рисковать. У неё впереди будет ещё немало стартов», — сообщила Родионенко.

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