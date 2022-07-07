В Чертанове Северном началось устройство спортивного кластера

На окраине парка «Битцевский лес», в локальном рекреационном центре в Сумском проезде, приступили к устройству спортивного кластера.



«Жители направляли в префектуру просьбы об организации активного спортивного кластера. В районе не было подходящего для этого места, а в парке такие работы проводить нельзя. Поэтому спортивный кластер будет обустроен на месте снесённых гаражей, которые располагались по обе стороны от детского парка», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.



На данный момент ведётся устройство скейт-парка и памп-трека с одной стороны от детского парка. Для памп-трека уже подготовили основание и дренажную систему, траектория трассы готова наполовину. Для будущего скейт-парка готово песчаное основание, рабочие приступают к формированию фигур.



«Памп-трек и скейт-парк на Сумском проезде сформируют функциональное ядро для современных видов спорта. Площадь первого составит 1700 «квадратов». Геометрия трассы памп-трека учитывает пожелания профессионального сообщества спортсменов для максимально комфортного времяпровождения на площадке. Её общая длина составит 260 метров. Скейт-парк будет 2400 квадратных метров. Его конфигурация разработана в соответствии с международными требованиями к созданию тренировочных площадок дисциплины скейтбординг-стрит. Разноуровневый каскад фигур дополнят радиусной секцией. Многообразие перил, боксов, пирамид и бэнков поспособствует быстрому прогрессу спортсменов любого уровня подготовки», — отметил Мельников.



В спортивный кластер войдут универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол, прокат спортивного инвентаря, площадка для стритбола и туалет. Спортивные зоны разграничат цветниками, кустарниками и деревьями. Часть территории займёт парковка, для которой уже подготовили основание.



«Такие кластеры рядом с зелёными зонами придают популярности спорту среди москвичей, которые приходят потренироваться или отдохнуть всей семьёй. Удобных баскетбольных площадок не так много в городе, некоторые из них такие убитые, что там невозможно мяч повозить. Я недавно играла в хорошем комплексе, но там был маленький щит, кольцо было меньше, чем положено, мяч туда еле залетает. Просто ужасно, даже не хочется идти туда играть. А когда инфраструктура сделана хорошо, ты получаешь реальный кайф. Ты видишь профессиональное оборудование, нормальный щит с кольцом. И у тебя всё получается, это приятно. Я думаю, что люди потянутся туда, им будет это интересно», — говорит чемпионка мира и Европы по баскетболу 3 на 3 Анна Лешковцева.



С другой стороны от детского парка сделают площадку с тренажёрами. Там установят силовое оборудование. Также на этом участке расположатся прогулочные дорожки и площадка для выгула и дрессировки собак. Также планируют привести в порядок детский парк в Сумском проезде.