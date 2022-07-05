Третьяков: если Гераскевичу не хватает храбрости победить, пусть молит о нашем отстранении

Олимпийский чемпион, чемпион мира — 2013 и двукратный обладатель Кубка мира по скелетону Александр Третьяков отреагировал на высказывание соперника с Украины Владислава Гераскевича о необходимости полного запрета на выступление российских спортсменов на международных турнирах, включая Олимпийские игры — 2024.

Ранее стало известно, что у российских представителей бобслея и скелетона есть шанс вскоре вернуться на международную арену под нейтральным флагом.

«Такие реалии. Что тут можно сказать? Каждый пусть говорит, что хочет, на что хватает ума. Если ему не хватает храбрости победить нас в спортивном поединке, пусть молит о нашем отстранении. Всё, что я могу сказать», – приводит слова Третьякова Metaratings.