Велогонщик радовался победе на этапе «Тур де Франс» и не понял, что его обошли. Видео

Бельгийский гонщик Jumbo-Visma Ваут ван Арт выиграл четвёртый этап веломногодневки «Тур де Франс». Во время пересечения финишной черты произошёл забавный случай. Возглавлявший большую группу гонщиков другой бельгиец, Яспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck, победно вскинул руки и лишь потом заметил, что финишировал только вторым, спустя восемь секунд после лидера.
Видео можно посмомотреть на канале Eurosport на YouTube.
Россиянин Александр Власов занял 20-е место, финишировав в общей группе.
Велошоссе. «Тур де Франс». 4-й этап. Дюнкерк – Кале, 171,5 км
1. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 4:01.36
2. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) +0.08
3. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) – то же отставание
4. Александр Кристофф (Норвегия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – то же отставание
5. Петер Саган (Словакия, TotalEnergies) – то же отставание
6. Лука Моццато (Италия, B&B Hotels – KTM) – то же отставание…
20. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же отставание
Общий зачет после четвёртого этапа
1. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 13.02,43
2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) +0.25
3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0.32
4. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) +0.36
5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) +0.38
6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) +0.40…
15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0.56.
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