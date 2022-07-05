Велогонщик радовался победе на этапе «Тур де Франс» и не понял, что его обошли. Видео

Бельгийский гонщик Jumbo-Visma Ваут ван Арт выиграл четвёртый этап веломногодневки «Тур де Франс». Во время пересечения финишной черты произошёл забавный случай. Возглавлявший большую группу гонщиков другой бельгиец, Яспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck, победно вскинул руки и лишь потом заметил, что финишировал только вторым, спустя восемь секунд после лидера.

Видео можно посмомотреть на канале Eurosport на YouTube.

Россиянин Александр Власов занял 20-е место, финишировав в общей группе.

Велошоссе. «Тур де Франс». 4-й этап. Дюнкерк – Кале, 171,5 км

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 4:01.36

2. Яспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) +0.08

3. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) – то же отставание

4. Александр Кристофф (Норвегия, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – то же отставание

5. Петер Саган (Словакия, TotalEnergies) – то же отставание

6. Лука Моццато (Италия, B&B Hotels – KTM) – то же отставание…

20. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же отставание



Общий зачет после четвёртого этапа

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – 13.02,43

2. Ив Лампарт (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) +0.25

3. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) +0.32

4. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) +0.36

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) +0.38

6. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) +0.40…

15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0.56.