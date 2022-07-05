Стало известно, сколько заработал Ян Непомнящий за победу на Турнире претендентов — 2022
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Стало известно, сколько российский гроссмейстер Ян Непомнящий заработал, став победителем Турнира претендентов – 2022. Призовые начислялись за занятые места, а также за результаты отдельных партий. Как победитель Непомнящий заработал € 48 тыс. Выигранные партии приносили гроссмейстеру по € 7 тыс., ничейные результаты – по € 3,5 тыс. Ян завершил турнир без поражений, выиграв пять из 14 партий, остальные девять он свёл вничью. Всего Непомнящий заработал € 114,5 тыс.
Призовые за Турнир претендентов — 2022
Ян Непомнящий — € 114 500
Дин Лижэнь — € 92 000
Теймур Раджабов — € 64 500
Хикару Накамура — € 64 500
Фабиано Каруана — € 45 500
Алиреза Фируджа — € 42 000
Ян-Кшиштоф Дуда — € 38 500
Рихард Раппорт — € 38 500
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