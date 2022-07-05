«Бегает по командам, ищет тёплое место». Трефилов — о переходе Масловой в «Метц»

Легендарный наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал переход Валерии Масловой из московского ЦСКА во французский «Метц».
«Это отвратительно. Ну перешла и перешла. Единственное, что теперь уровень гандбола понижается в стране, остальное на их совести. У неё был подписан контракт с ЦСКА, были созданы идеальные условия. Они все плюнули в компот, который поставил Шишкарёв.
Почему отношусь отвратительно? На сегодняшний день у нас два спонсора, которые вкладывают большие средства и пытаются поддержать гандбол. Захотят ли они теперь вкладывать ещё?
Вяхирева перед переходом в Норвегию себя показала, понять можно, она хочет поиграть в Лиге чемпионов. А Маслова где поиграла? Бегает по командам, ищет тёплое место, вдруг повезёт. Игрок должен научиться играть, потом переходить куда-то», – сказал Трефилов Metaratings.
Ранее в зарубежные клубы перешли Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева. Маслова в прошлом сезоне выступала за черногорскую «Будучность» и ЦСКА. Одним из тренеров «Метца» является россиянка Екатерина Андрюшина.
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