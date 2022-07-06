Карякин: гроссмейстера Непомнящего уважаю, но с 24 февраля мы не общаемся

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал об отношениях с победителем Турнира претендентов – соотечественником Яном Непомнящим.

Карякин также должен был сыграть на Турнире претендентов. Но Сергей публично поддержал военную спецоперацию на Украине, за что был дисквалифицирован на полгода и отстранён от участия в Турнире претендентов.

«Жалею ли о политических высказываниях, из-за которых меня дисквалифицировали? Нет! Сто процентов! И мнения своего не меняю. Если бы можно было вернуть всё назад — сделал бы то же самое.

Вот Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных турнирах под флагом ФИДЕ. В том числе в серии Grand Chess Tour, которую курирует Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом). Там российским шахматистам выставили чёткое условие — играть могут только те, кто осуждает спецоперацию.

Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся. Но это если говорить о политике. Что касается шахмат, то гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Он великолепно провёл Турнир претендентов и по праву там победил», — приводит слова Карякина «Спорт-экспресс».