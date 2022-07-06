Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карякин: гроссмейстера Непомнящего уважаю, но с 24 февраля мы не общаемся

Карякин: гроссмейстера Непомнящего уважаю, но с 24 февраля мы не общаемся
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал об отношениях с победителем Турнира претендентов – соотечественником Яном Непомнящим.

Карякин также должен был сыграть на Турнире претендентов. Но Сергей публично поддержал военную спецоперацию на Украине, за что был дисквалифицирован на полгода и отстранён от участия в Турнире претендентов.

«Жалею ли о политических высказываниях, из-за которых меня дисквалифицировали? Нет! Сто процентов! И мнения своего не меняю. Если бы можно было вернуть всё назад — сделал бы то же самое.

Вот Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных турнирах под флагом ФИДЕ. В том числе в серии Grand Chess Tour, которую курирует Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом). Там российским шахматистам выставили чёткое условие — играть могут только те, кто осуждает спецоперацию.

Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся. Но это если говорить о политике. Что касается шахмат, то гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Он великолепно провёл Турнир претендентов и по праву там победил», — приводит слова Карякина «Спорт-экспресс».

«Ян играет блестяще, когда ему плохо». Почему Непомнящий легко выиграл Турнир претендентов «Ян играет блестяще, когда ему плохо». Почему Непомнящий легко выиграл Турнир претендентов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022