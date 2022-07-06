США и ещё 34 страны призвали исключить Россию из спорта. В посольстве РФ сделали заявление

США и ещё 34 страны призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях.

«Национальные ведомства по управлению спортом России и Беларуси должны быть отстранены от международных спортивных федераций», — приводит текст сообщения Госдепартамента США ТАСС.

Помимо США, под документом подписались представители Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии, Южной Кореи и Японии.

В посольстве России в США отреагировали на это заявление.

«Обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов, которые не оставляют попыток ограничить российское участие в спортивных мероприятиях. Делается это под надуманным предлогом о якобы нарушении нами международных обязательств и попрании прав человека в контексте специальной военной операции на Украине. Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. При этом очевидно, что Украина — лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий. Это часть нелепой кампании по «отмене» России.

Действия коллективного Запада — очередной пример нечестной конкуренции с целью лишить российских спортсменов возможности состязаться на равных с соперниками из других государств. Подчёркиваем, что спорт должен оставаться вне политики. Использование его в качестве инструмента давления и для сведения счётов прямо нарушает базовые принципы олимпийского движения, противоречит духу состязательности и здоровой конкуренции», — отмечается в комментарии посольства в соцсетях.

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения: