«ФШР управляют из Израиля!» Сергей Карякин сделал большое заявление и упомянул Непомнящего

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выступил с большим заявлением, посвящённым ситуации в российских шахматах.

Напомним, ранее Карякина отстранили от турнира претендентов за поддержку специальной военной операции России на Украине. Турнир выиграл другой россиянин Ян Непомнящий.

«В связи с победой Яна в турнире претендентов мне захотелось пролить свет на перипетии в отечественных шахматах. Далее будет большой текст, в котором я расскажу, как Федерацией шахмат России (далее ФШР) управляют из… Израиля!

В начале марта некоторые российские шахматисты сделали свой выбор и подписали письмо против спецоперации. В числе основных «подписантов» известные гроссмейстеры Ян Непомнящий, Александра Костенюк (бывший член ЕР), Пётр Свидлер, Андрей Есипенко, Кирилл Алексеенко, Александр Халифман и Даниил Дубов, который никогда не скрывал своих антироссийских взглядов.

Вишенкой на торте стали подписи функционеров ФШР: Владимира Барского, Этери Кублашвили, Яны Сидорчук, Дмитрия Кряквина, главреда журнала «64» Максима Ноткина и главное — Марка Глуховского, исполнительного директора ФШР! Глуховский был главным идеологом и инициатором этого письма, а подписался в нём весьма скромно — «КМС, организатор», почему-то позабыв про свою должность. К слову, Глуховский (сейчас ещё и по совместительству менеджер Непомнящего) после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР!

Господин исполнительный директор долгие годы (ещё с Крыма 2014-го) не скрывает свои антигосударственные взгляды, а также откровенно тормозит развитие шахмат в России. Отдельно отмечу, что президент ФШР Андрей Филатов письмо НЕ подписывал и, вероятно, о его существовании до публикации даже и не знал. Что, впрочем, не снимает с него ответственности за подбор кадров.

Но вернёмся к Непомнящему. Подпись этого письма стала для него настоящей путёвкой на западные соревнования! Он добился, чего хотел. Впрочем, слишком принципиальным Ян не стал и деньги российских компаний, в том числе и попавших под западные санкции, выделявшиеся ему на подготовку к матчу с Карлсеном, возвращать не стал», — написал Карякин в своём телеграм-канале.

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?