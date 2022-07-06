Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер-Усмановой
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Российский бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики, главным тренером сборной России Ириной Винер-Усмановой. Мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве прекратил производство по иску о расторжении брака.
«Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований», — приводит слова судьи Бориса Сафарина «РИА Новости Спорт».
68-летний Алишер Усманов и 73-летняя Ирина Винер-Усманова поженились в 1992 году. У них нет совместных детей.
Ранее Ирина Винер-Усманова рассказала о переписке сестёр Авериных с олимпийской чемпионкой Линой Ашрам.
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
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