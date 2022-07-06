Министр спорта Беларуси отреагировал на призыв США исключить РФ и РБ из спорта

Глава Минспорта Беларуси Сергей Ковальчук прокомментировал новость о том, что США и ещё 34 страны призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях.

«33 министра выступили с заявлением, которое, к сожалению, смешивает спорт и политику. Мы самодостаточны и способны самостоятельно проводить свою спортивную политику, мы считаем, что спорт вне политики. Отношение со стороны этих представителей к нашим спортсменам, к спортсменам России — это дискриминация, спорт сегодня должен объединять людей, а не разделять. Сегодня основной принцип нашей спортивной хартии — через спорт объединять людей всего мира.

Мы нашу работу должны построить так, чтобы решения, которые будут приниматься, служили миру, добру, хорошим взаимоотношениям, чтобы только на спортивных площадках мы могли проявлять наши эмоции. Отношения наших стран должны послужить примером правильного отношения к таким вопросам. Если мы говорим о 33 странах, которые подписали эту резолюцию, мы должны учесть, что это всего 15% стран в мире. 193 страны этого не сделали, мы должны ориентироваться на большую часть государств, которые развивают спортивное движение», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Помимо США, под документом подписались представители Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии, Южной Кореи и Японии.

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