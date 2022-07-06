В Госдуме дали рекомендацию использовать отечественную спортивную продукцию
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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал российским спортсменам использовать спортивную продукцию отечественного производства.
«Рекомендовать общероссийским спортивным федерациям по видам спорта и расширить практику применения спортивной продукции отечественных производителей в рамках тренировочного процесса, а также при проведении физкультурно-спортивных мероприятий», — приводит слова Дмитрия Свищёва ТАСС.
Напомним, недавно США и ещё 34 страны призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях.
В посольстве России в США уже отреагировали на это заявление.
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