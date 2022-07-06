Источник: Алишер Усманов и Ирина Винер-Усманова официально оформили развод

Российский бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики, главным тренером сборной России Ириной Винер-Усмановой. Об этом информирует телеграм-канал Baza, ссылаясь на собственные сведения.
Сообщается, что 4 июля Кунцевский загс Москвы зарегистрировал расторжение брака бизнесмена и тренера. Именно поэтому Усманов отозвал иск, поскольку развестись удалось и без судебного процесса. Пара официально разведена. При этом не сообщается, по какой именно причине был оформлен развод.
68-летний Алишер Усманов и 73-летняя Ирина Винер-Усманова поженились в 1992 году. У них нет совместных детей.
Ранее Винер-Усманова рассказала о переписке сестёр Авериных с олимпийской чемпионкой Линой Ашрам (Израиль).
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