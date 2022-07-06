Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович высказался о ситуации с отстранением Сергея Карякина

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российского гроссмейстера Сергея Карякина. Ранее Карякина отстранили на полгода за поддержку специальной военной операции России на Украине.
«Наши судебные инстанции в соответствии с юридическими нормами федерации приняли такое решение. Юридические возможности для изменения этого решения исчерпаны.
В целом замечу, что ФИДЕ заняла чёткую позицию, которая при соблюдении требований МОК защитила права спортсменов. Это позволило Непомнящему выступить в Мадриде, а три сильнейшие россиянки сохраняют право принять участие в женских матчах претенденток, намеченных на октябрь», — цитирует Дворковича «РИА Новости Спорт».
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
- 6 июля 2022
-
14:13
-
14:00
-
13:44
-
13:36
-
12:37
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:11
-
10:36
-
08:18
-
08:03
-
00:57
- 5 июля 2022
-
22:44
-
22:26
-
22:16
-
22:01
-
21:05
-
18:55
-
17:29
-
15:40
-
14:57
-
14:41
-
14:12
-
12:39
-
12:24
-
12:09
-
10:51
-
10:30
-
09:55
-
01:56
-
00:34
- 4 июля 2022
-
22:08
-
20:53
-
20:12