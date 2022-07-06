Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович высказался о ситуации с отстранением Сергея Карякина

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал ситуацию с дисквалификацией российского гроссмейстера Сергея Карякина. Ранее Карякина отстранили на полгода за поддержку специальной военной операции России на Украине.

«Наши судебные инстанции в соответствии с юридическими нормами федерации приняли такое решение. Юридические возможности для изменения этого решения исчерпаны.

В целом замечу, что ФИДЕ заняла чёткую позицию, которая при соблюдении требований МОК защитила права спортсменов. Это позволило Непомнящему выступить в Мадриде, а три сильнейшие россиянки сохраняют право принять участие в женских матчах претенденток, намеченных на октябрь», — цитирует Дворковича «РИА Новости Спорт».

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За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?