Сергей Карякин объяснил свой пост с критикой руководства ФШР

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему выступил с критикой руководства Федерации шахмат России (ФШР). Ранее Карякин заявил, что ФШР «управляют из Израиля».
«Сразу скажу, что у меня нет амбиций о какой-то власти, чтобы её каким-то образом получить. Вся моя идея, весь мой пост о том, что нужно поменять управление в ФШР. Надеюсь, что Филатов воспримет эту конструктивную критику как желание объединиться и вместе что-то сделать для шахмат. С той командой, которая есть сейчас, это сделать невозможно. Один президент ФШР не может делать всё. Ему нужна команда. Сейчас нет команды, которая работала бы в интересах шахмат России и на благо развития. Надеюсь, он сделает выводы из моего публичного обращения.
Много раз говорил Филатову, что нужно проводить турниры. Но когда тебя не слышат, в ход идут такие меры. Может быть, это кому-то не нравится, выносят сор из избы. Надеюсь, что эта информация поможет решить проблемы», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?
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