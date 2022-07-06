Дарья Клишина: вопроса «где рожать?» не стояло. Я уже девять лет живу в Америке

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина ответила на вопросы подписчиков о беременности. В июне 31-летняя Клишина стала мамой.

«Отвечаю на ваши вопросы. Моя беременность была запланирована и желанна. На протяжении почти всего срока я находилась в Майами, не считая нескольких перелётов и поездок. Вопроса «где рожать?» не стояло, так как я девять лет уже живу в Америке. Малыш появился на свет 26 июня, на недельку раньше срока», — написала Клишина в своих соцсетях, прикрепив текст к своему фото.

Фото: из личного архива дарьи клишиной

Ранее Дарья Клишина поздравила подписчиков с 4 июля — это день независимости США.

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