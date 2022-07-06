Андрей Филатов — о высказывании Карякина: несмотря ни на что, продолжу пожимать ему руку

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал большое заявление гроссмейстера Сергея Карякина, которое было посвящено ситуации в российских шахматах.

«Я благодарен Сергею за его советы и идеи и за привлечение внимания к работе нашей федерации. Особенно интересно было услышать, что нашими шахматами управляют из Израиля, потому что раньше говорили, что из Кремля. И, несмотря ни на что, руку ему при встрече пожимать не перестану, потому что он человек, который много сделал для шахмат в нашей стране», — приводит слова Андрея Филатова ТАСС.

Напомним, недавно Сергей Карякин заявил, что Федерацией шахмат России управляют из Израиля, и рассказал о перипетиях в отечественных шахматах.