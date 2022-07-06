На соревнованиях в Якутии дисквалифицировали легкоатлета из-за помощи мамы

На соревнованиях в Якутии легкоатлету стало плохо на заключительных метрах дистанции. Он лидировал в течение всего забега на 10 000 метров, но в итоге был дисквалифицирован из-за мамы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



Артур Бурцев обгонял соперников, но в конце дистанции, буквально за несколько метров до финиша, почувствовал себя плохо. В селе Борогонцы, где проходил забег, держалась высокая температура — около 35 градусов жары. Скорее всего, у спортсмена случился тепловой удар. В этот момент на помощь пришла мама: она подбежала к сыну и помогла ему пересечь финишную черту. В итоге Артур стал вторым.



Но серебряную медаль бегуна аннулировали, так как правилами посторонним запрещено выходить на дорожку и оказывать спортсмену помощь, пока он не финишировал. Артура дисквалифицировали и лишили серебряной медали.

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