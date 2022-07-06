«ВФЛА проще, если все сбегут». Муж Ласицкене — о переходе Трофимовой в сборную Киргизии

Спортивный журналист Владас Ласицкас, являющийся супругом олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене, прокомментировал в своём телеграм-канале решение пятикратной чемпионки России в марафонском беге Сарданы Трофимовой выступать за сборную Киргизии.
«Сардана — молодец! Жизнь и карьера одна, и надо прожить её ради себя, а не ради всех этих чиновников-бездельников. Не стоит предавать мечту. Ну а ВФЛА (Всероссийской федерации лёгкой атлетики. – «Прим. Чемпионата») даже будет проще, если все сбегут. Абсолютно бесполезная организация», — написал Ласицкас.
Напомним, с 2015 года российские легкоатлеты участвуют в международных турнирах только в нейтральном статусе. Выдачу индивидуальных допусков российским и белорусским спортсменам международная федерация приостановила после начала военной спецоперации на Украине.
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