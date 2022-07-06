«Ох, не вовремя он это затеял». Сергей Шипов — о заявлении Сергея Карякина

Известный российский тренер и комментатор гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на заявление Сергея Карякина о необходимости реформ в руководстве Российской шахматной федерации.
В частности, Карякина не устраивает деятельность исполнительного директора федерации Марка Глуховского.
«Сергей Карякин рубит сплеча! Ох, не вовремя он это затеял… В такие тяжёлые времена поддерживать друг друга надо, и родную федерацию в том числе. А сейчас, после такого выступления, возможны лишь дальнейшие конфликты и ухудшение ситуации в российских шахматах.
Марк Глуховский — профессиональный шахматный организатор. Он свою работу знает и выполняет её хорошо. Его политические воззрения, которые всегда были перпендикулярны моим, никогда не мешали нам дружно и эффективно работать по шахматным вопросам.
Считаю, что всем профессионалам надо строго отделять свои рабочие вопросы от личных пристрастий. Будь то политика, спорт, музыкальные и художественные вкусы. Если кто-то болеет за «Зенит», «Динамо» (Киев) и даже за «Ливерпуль» — это для меня, ярого болельщика «Спартака», не преграда для совместного труда во благо шахмат. И не имеет значения, где он физически находится. Хоть в Израиле, хоть на Аляске. В век Интернета работать можно везде», — написал Шипов в телеграм-канале шахматного сообщества Crestbook.
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