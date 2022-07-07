Гимнастка Мельникова: девочки с трибуны мне подарили мишку, он просто милейший

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала пост в телеграм-канале, в котором рассказала, как у неё прошла квалификация на Кубке России по спортивной гимнастике, и поблагодарила болельщиков за поддержку.
«Сегодня прошла квалификация Кубка России. Не могу сказать точно, какие эмоции испытываю. Могу сказать одно. Тяжело. Тяжело из-за духоты и жары в зале. Сегодня я просто выживала на этом помосте. Я очень счастлива, что собрала программы и они выглядели достойными. Но послевкусие у меня, конечно, такое себе. Непростой старт.
Я хочу выразить отдельные слова благодарности за поддержку. Не могу описать, что я чувствую, когда слышу поддержку трибун. И эти эмоции помогают мне двигаться дальше. Сегодня девочки с трибуны мне подарили этого мишку, он просто милейший… ещё с крыльями, потому что он Angel», — написала Мельникова.
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