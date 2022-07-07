Сёстры Аверины выложили селфи в одинаковых купальниках
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, россиянки Дина и Арина Аверины опубликовали новую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменки выложили селфи в одинаковых купальниках.
Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Дины и Арины Авериных.
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле — августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько.
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