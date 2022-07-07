«Я ведь её учила». Татьяна Покровская высказалась о выпадах главного тренера Украины

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, чьи подопечные неизменно побеждают на Олимпиадах начиная с 2000 года, прокомментировала слова главного тренера сборной Украины Светланы Саидовой. Ранее Саидова заявляла, что сборную России надо было отстранять ещё с 2014 года.

«Мы же женщины, поэтому у нас была разведка, и некоторые говорили, что русских явно не хватает. При этом были выпады со стороны главного тренера сборной Украины, что меня расстраивает. Я ведь её учила.

Пусть ей об этом и неприятно вспоминать, но определённую школу они прошли. Поэтому все её выпады, заявления о том, что нас надо было ещё с Крыма [отстранять], выглядят некрасиво», — цитирует Покровскую ТАСС.

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения: