Женский гандбольный клуб ЦСКА расстался с главным тренером Флорентином Пера

Женский гандбольный клуб ЦСКА и главный тренер Флорентин Пера приняли решение досрочно расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба ЦСКА. Румынский специалист покинул команду по личным причинам.
Пера присоединился к ЦСКА перед началом сезона-2021/2022 и привёл армейский клуб к победе в Кубке России.
Уже 11 июля ЦСКА выйдет из отпуска и приступит к тренировкам. Пост главного тренера займёт Ольга Акопян, её ассистентом станет тренер по вратарям Любовь Коротнева.
Акопян исполняла обязанности главного тренера с марта по май 2021 года, под её руководством команда одержала победу в чемпионате России и вышла в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.
До 19 июля ЦСКА будет готовиться к новому сезону в Московской области, а затем отправится на учебно-тренировочный сбор в Кисловодск.
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