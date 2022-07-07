Сальников рассказал, что FINA будет признавать результаты внутрироссийских стартов

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Международная федерация плавания (FINA) будет признавать результаты, показанные на внутрироссийских стартах.
«Все результаты национальных соревнований будут засчитываться и пойдут в мировой рейтинг. Мы не можем выступать на соревнованиях под эгидой FINA, в России организатором соревнования является наша федерация плавания, поэтому проблем никаких не будет», — приводит слова Сальникова ТАСС.
В четверг, 7 июля, было объявлено о проведении в Казани международных соревнований по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию, в которых примут участие представители иностранных государств. Первый этап пройдёт с 19 июля по 3 августа, второй — с 9 по 26 ноября, третий — с 8 по 17 декабря.
Напомним, российские пловцы решением FINA отстранены от участия в международных соревнованиях до конца 2022 года.
- 7 июля 2022
-
18:42
-
17:56
-
17:18
-
15:54
-
15:45
-
12:22
-
09:00
-
08:57
-
01:06
- 6 июля 2022
-
22:32
-
20:58
-
20:41
-
19:57
-
19:56
-
19:31
-
18:51
-
18:40
-
18:11
-
17:43
-
16:05
-
15:11
-
14:38
-
14:33
-
14:13
-
14:00
-
13:44
-
13:36
-
12:37
-
12:03
-
11:54
-
11:50
-
11:11
-
10:36
-
08:18
-
08:03