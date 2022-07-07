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Сальников рассказал, что FINA будет признавать результаты внутрироссийских стартов

Сальников рассказал, что FINA будет признавать результаты внутрироссийских стартов
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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Международная федерация плавания (FINA) будет признавать результаты, показанные на внутрироссийских стартах.

«Все результаты национальных соревнований будут засчитываться и пойдут в мировой рейтинг. Мы не можем выступать на соревнованиях под эгидой FINA, в России организатором соревнования является наша федерация плавания, поэтому проблем никаких не будет», — приводит слова Сальникова ТАСС.

В четверг, 7 июля, было объявлено о проведении в Казани международных соревнований по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию, в которых примут участие представители иностранных государств. Первый этап пройдёт с 19 июля по 3 августа, второй — с 9 по 26 ноября, третий — с 8 по 17 декабря.

Напомним, российские пловцы решением FINA отстранены от участия в международных соревнованиях до конца 2022 года.

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