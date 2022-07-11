В парке «Кусково» началось устройство памп-трека и скейт-парка

В парке «Кусково» приступили к созданию памп-трека и скейт-парка. Мероприятия проводят в рамках работ по реабилитации лесопарка. Новые спортивные объекты появятся на месте ранее существовавшей площадки и пустого открытого пространства. Скейт-парк и памп-трек в «Кускове» дополнят реконструируемый стадион «Фрезер» новым функционалом.



«На данный момент обустроили дренажную систему для обоих спортивных объектов. По памп-треку подготовили основание и ведём подготовительные работы перед отсыпкой траекторий, поверх которых уложим асфальт. С помощью послойно утрамбованных песка и щебня уже смоделировали элементы скейт-парка и завершаем подготовку перед его бетонированием», — рассказал заместитель департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.



Скейт-парк площадью 1830 кв. м будет представлять собой полноценный тренировочный центр экстремальных видов спорта. В «Кускове» создадут трассу с различными перилами, боксами, пирамидами и бэнками для спортсменов любого уровня подготовки.



«Подойдёт он [скейт-парк] для прогрессирующих скейтбордистов, любителей самоката, велосипеда BMX и роликов от шести лет. Опытные спортсмены также будут рады фигурам, на которых они смогут отточить и закрепить свои навыки», — добавил Сергей Мельников.



В памп-трек площадью 2700 кв. м войдут два кольца велотрассы в виде волн и контруклонов, которые спортсмены преодолевают за счёт инерции и центробежной силы без отталкивания или кручения педалей. Геометрию трассы продумали с учётом пожеланий профессиональных спортсменов, но предусмотрели траектории и для новичков. Общая длина трассы составит 335 м.