Россиянин Константин Игропуло стал тренером «Барселоны»
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Бывший российский гандболист, а ныне тренер Константин Игропуло перешёл в тренерский штаб «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в своих социальных сетях.
Игропуло стал помощником главного тренера «Барселоны» Карлоса Ортеги, под руководством которого клуб одержал победу в Лиге чемпионов.
С 2009 по 2012 год Константин Игропуло выступал за «Барселону», выиграв с клубом Лигу чемпионов и дважды — чемпионат Испании. С 2015 по 2017 год гандболист выступал за «Колдинг» (Дания), чьим тренером был Ортега. Константин закончил игровую карьеру в 2020 году. Также он четырёхкратный чемпион России, чемпион Греции.
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