Президент МОК Томас Бах отреагировал на покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
«Я глубоко шокирован этой трусливой атакой на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Мысленно я с ним. Надеюсь и молюсь, что он поправится», — приводятся слова Томаса Баха в официальном аккаунте МОК в социальной сети «Твиттер».
Нападение на Абэ было совершено в Наре (Япония) сегодня, 8 июля, примерно в 5:30 мск. В чиновника дважды стреляли. В настоящее время его состояние оценивается как критическое.
Напомним, на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ помог Токио получить право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года, которые состоялись в 2021 году.
Итоги Олимпийских игр в Токио-2020:
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