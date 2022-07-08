Управляющий директор «Чемпионата» стал лауреатом премии «Медиаменеджер России–2022»

Управляющий директор Championat.com Антон Сучков стал лауреатом национальной премии «Медиаменеджер России–2022» в номинации «Новые медиа».

7 июля 2022 года были вручены награды самым эффективным медиаменеджерам страны. Жюри XXII ежегодной премии признало Антона Сучкова одним из лучших руководителей за эффективное управление, рекордные показатели и сохранение лидирующих позиций Championat.com на рынке спортивных СМИ.

Антон Сучков, управляющий директор Championat.com: «Я благодарен экспертам отрасли за столь высокую оценку моей работы. Эта премия – признание заслуг всей команды «Чемпионата», которая каждый день делает лучшее спортивное медиа Рунета. Спасибо всем коллегам нашего холдинга, которые всегда готовы помочь реализовать самые смелые идеи. Также хочу поблагодарить за доверие и поддержку акционера в лице руководства компании Сберинтертейнмент и лично Татьяну Сергеевну Доброхвалову».

Антон Сучков инициировал большую трансформацию проекта, что позволило «Чемпионату» не только укрепить лидерство среди спортивных медиа Рунета, но и занять четвёртое место мирового рейтинга SimilarWeb в своём сегменте.

В прошлом году «Чемпионат» планомерно наращивал аудиторию, стабильно показывая рекордные показатели. В январе портал посетили почти 34 млн уникальных пользователей, в июне – уже 45,8 млн (+35% с начала года) – это лучший показатель и абсолютный рекорд за всю историю спортивных медиа Рунета. Суммарное количество просмотров страниц медиа за год превысило 3,8 млрд (по данным «Яндекс.Метрики»).

«Медиаменеджер России» – ежегодная премия, учрежденная в 2001 году с целью популяризации наиболее значимых достижений в медиабизнесе, рекламе и сфере коммуникаций. Организаторами премии являются ИД «МедиаБизнес» и журнал «Новости СМИ», главным оценочным органом – жюри, которое формируется из лауреатов предыдущего года, руководителей отраслевых общественных объединений и представителей партнёров премии.