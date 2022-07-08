Никита Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на Кубке России, который проходит в Калуге. Спортсмен показал результат 168,763 балла по сумме всех снарядов. Нагорный на 0,599 балла опередил Даниела Маринова, который стал вторым. Замкнул тройку сильнейших другой олимпийский чемпион в командном турнире, Давид Белявский.

Кубок России по спортивной гимнастике (Калуга). Мужчины. Личное многоборье

1. Никита Нагорный — 168,763 балла.

2. Даниел Маринов — 168,164.

3. Давид Белявский — 165,963.

4. Кирилл Прокопьев — 161,429.

5. Сергей Найдин — 160,963.

6. Михаил Худченко — 155,664.

Дарья Нагорная «дебютировала» в художественной гимнастике: