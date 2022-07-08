Никита Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России
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Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на Кубке России, который проходит в Калуге. Спортсмен показал результат 168,763 балла по сумме всех снарядов. Нагорный на 0,599 балла опередил Даниела Маринова, который стал вторым. Замкнул тройку сильнейших другой олимпийский чемпион в командном турнире, Давид Белявский.
Кубок России по спортивной гимнастике (Калуга). Мужчины. Личное многоборье
1. Никита Нагорный — 168,763 балла.
2. Даниел Маринов — 168,164.
3. Давид Белявский — 165,963.
4. Кирилл Прокопьев — 161,429.
5. Сергей Найдин — 160,963.
6. Михаил Худченко — 155,664.
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