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Никита Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России

Никита Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России
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Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на Кубке России, который проходит в Калуге. Спортсмен показал результат 168,763 балла по сумме всех снарядов. Нагорный на 0,599 балла опередил Даниела Маринова, который стал вторым. Замкнул тройку сильнейших другой олимпийский чемпион в командном турнире, Давид Белявский.

Кубок России по спортивной гимнастике (Калуга). Мужчины. Личное многоборье
1. Никита Нагорный — 168,763 балла.
2. Даниел Маринов — 168,164.
3. Давид Белявский — 165,963.
4. Кирилл Прокопьев — 161,429.
5. Сергей Найдин — 160,963.
6. Михаил Худченко — 155,664.

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