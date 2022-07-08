Никита Нагорный снялся с Кубка России после победы в личном многоборье

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный заявил, что не будет участвовать в оставшейся части программы Кубка России, который проходит в Калуге. Сегодня, 8 июля, Нагорный одержал победу в индивидуальном многоборье.
«Я, к сожалению, не буду (дальше участвовать. — Прим. «Чемпионата»), прямо сейчас уезжаю и буду болеть за ребят по телевизору. Физически я не справлюсь уже, неделю точно буду отходить от того, что сегодня пережил. И мы посоветовались с врачами: лучше не надо лишней физической нагрузки, потому что столько тренироваться и выходить так выступать очень рискованно», — цитирует Нагорного ТАСС.
В ближайшие выходные на Кубке России пройдут соревнования на отдельных снарядах.
Госдума, кино и ТВ. Как гимнастки добиваются успехов вне спорта:
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