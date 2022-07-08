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Президент МОК Томас Бах отреагировал на убийство бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Президент МОК Томас Бах отреагировал на убийство бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на известие о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Сегодня, 8 июля, Абэ скончался в госпитале, где оказался в результате покушения.

«Без премьер-министра Синдзо Абэ Олимпиада-2020 в Токио никогда не состоялась бы. Олимпийская мечта многих спортсменов со всего мира не сбылась бы.

Япония потеряла большого государственного деятеля, а МОК — преданного сторонника и дорогого друга олимпийского движения. От имени МОК я хотел бы выразить самые искренние соболезнования его семье, друзьям и всему японскому народу.

Всё олимпийское движение и я выражаем ему наше уважение и благодарность. Вот почему мы всегда будем чтить Синдзо Абэ», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

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Итоги Олимпийских игр в Токио-2020:

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