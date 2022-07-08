Победителей и призёров гандбольной Суперлиги в сезоне-2022/2023 будут определять иначе

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) обновил формулу розыгрыша мужской и женской Суперлиги в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба ФГР.

Основные изменения коснулись определения чемпиона России и медалистов как в женских, так и в мужских соревнованиях. В отличие от прошлого сезона финал и серия за третье место будут играться до двух побед. При этом команда, занявшая более высокое место в регулярке, примет первый и, если потребуется, третий матч. Остальные матчи плей-офф пройдут, как раньше, из двух матчей (ответный – на площадке команды с более высоким посевом).

В женском чемпионате России изменения коснулись также и регулярного чемпионата. В нём примут участие 13 команд, при этом представляющий Китай клуб «Феникс» не может вылететь. После двухкругового турнира участники разделятся на две группы, внутри которых сыграют друг с другом ещё в два круга. При этом в группу «А» войдут семь лучших по итогам регулярного чемпионата команд, а в группу «Б» – остальные. В плей-офф выйдут все команды группы «А» и сильнейший коллектив группы «Б».