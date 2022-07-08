Дисквалифицированный гимнаст Куляк: Олимпиада стоит в моих планах

Российский гимнаст Иван Куляк, который был дисквалифицирован на один год решением Международной федерации гимнастики (FIG), заявил о желании отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).



«Без соревнований, конечно, тяжело. Морально тяжело, когда ты готовишься, а потом тебя отстраняют. Но это ничего, это просто нужно пережить. Сейчас я ничего не могу сделать. Надо тренироваться и нарабатывать свои программы. Понятно, что на первых соревнованиях, на которых я буду выступать, мне будет очень тяжело, но с этим надо справиться. Но Олимпиада стоит в моих планах», — приводит слова гимнаста ТАСС.

Напомним, Иван Куляк был наказан за то, что на этапе Кубка мира вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. На Кубке России по спортивной гимнастике, проходящем в Калуге с 6 по 10 июля, ему запрещено выступать.