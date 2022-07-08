18 российским легкоатлетам одобрили заявки на получение нейтрального статуса

Всемирная легкоатлетическая ассоциация World Athletics одобрила заявки ещё 18 россиян на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Совет по допинг-контролю (DRB) согласился с тем, что заявки 18 российских спортсменов соответствуют исключительным критериям допуска к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов в 2022 году, пока действует отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Однако они не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в Юджине (США) с 15 по 24 июля.

Спортсмены, получившие нейтральный статус:

Ирина Баулина (400 м, 400 м с/б);

Арсений Елфимов (многоборье);

Максим Федяев (200 м, 400 м);

Екатерина Федяева (200 м, 400 м);

Дмитрий Качанов (прыжок с шестом);

Степан Кекин (многоборье);

Евгений Кунц (1500 м, 5000 м);

Наталья Леонтьева (5000 м, 10 000 м, полумарафон, соревнования по кроссу);

Лилия Мендаева (1500 м, 3000 м, 5000 м);

Анна Минуллина (3000 м);

Ильдар Надыров (стипль-чез, соревнования по кроссу);

Ольга Онуфриенко (800 м, 1500 м);

Дарья Осипова (спринт, барьерный бег, эстафета — только U20);

Виктор Пинтусов (прыжок с шестом);

Валерия Путилина (метание копья);

Юлия Сохацкая (многоборье, прыжок в длину);

Елизавета Царёва (метание молота);

Анна Викулова (10 000 м, полумарафон, марафон).

Напомним, в марте этого года World Athletics приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах в связи с ситуацией на Украине.