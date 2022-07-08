Нагорный: эту победу на Кубке России посвящаю любимой жене в её день рождения

Олимпийский чемпион 2020 года в командном турнире, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный посвятил победу в Кубке России супруге, которая сегодня, 8 июля, празднует день рождения. Никита во время речи на награждении пригласил её на сцену и подарил огромный букет роз. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях.

«Перевыполнил свой план во много раз!!! Эту победу на Кубке России посвящаю своей любимой жене в её день рождения», — подписал публикацию Никита.

Фото: из личного архива Никиты Нагорного

Дарья Нагорная (в девичестве Спиридонова) является серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье, чемпионкой мира 2015 года и двукратной победительницей европейских первенств по спортивной гимнастике (в 2015 и 2016 годах).

Ранее сообщалось, что Дарья попала в больницу.