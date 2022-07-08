Мельникова — о перспективах возвращения на международную арену: пока что надеюсь на лучшее

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, одержавшая победу в многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике, рассказала, как воспринимает отстранение от международных стартов. Спортсменка также заявила, что в настоящий момент не задумывается о завершении карьеры.
«Тяжело это воспринимать. Раньше, например, Кубок России был проходящим стартом, подготовкой к чемпионату Европы, а сейчас, получается, — основной турнир. Сложно перестроиться психологически. Но скоро чемпионат Европы, и я буду следить за девочками. Что касается завершения карьеры, если нас не допустят до Олимпийских игр 2024 года, то, если честно, о таком раскладе я не думала. Пока что надеюсь на лучшее», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».
Напомним, в марте этого года в связи с ситуацией на Украине Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
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