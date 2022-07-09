Мария Ласицкене выступит на турнире «Путь к Олимпу», который пройдёт в Москве

Олимпийская чемпионка, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выступит на турнире «Путь к Олимпу», который состоится 23 июля в Москве.

«Мария выступит 23 июля на турнире в Москве», — приводит ТАСС слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой.

Соревнования пройдут на стадионе «Салют-Гераклион». «Путь к Олимпу» — 15-й этап Всероссийской легкоатлетической серии «Королева спорта».

Напомним, последний раз Ласицкене выходила на старт 2 июля на Кубке России по лёгкой атлетике в Брянске. Там она одержала победу, преодолев с первой попытки планку на высоте 1,94 метра.

Второе место заняла Татьяна Ермаченкова, лучший результат которой составил 1,91 метра. На третьей строчке расположилась Мария Кочанова, взявшая ту же высоту со второго раза.

Отметим, Ласицкене также пробовала преодолеть планку на высоте 2 метра, но все попытки оказались неудачными.

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