У партнёра лидера общего зачёта «Тур де Франс» Погачара обнаружили коронавирус

У велосипедиста команды UAE Team Emirates Вегарда Стаке Ленгена перед стартом восьмого этапа «Тур де Франс» обнаружили коронавирус.
«Это большое разочарование. Есть небольшая боль в горле и хриплый голос, в остальном всё хорошо», — приводит слова Ленгена TV2.
Ленген является партнёром по команде лидера общего зачёта «Тур де Франс» Тадея Погачара. Вчера, 8 июля, словенский гонщик выиграл седьмой этап веломногодневки «Тур де Франс» и упрочил лидерство в общем зачёте.
Общий зачёт после 7-го этапа
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 24:43.14.
2. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) +0.35.
3. Герайнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +1.10.
4. Адам Йейтс (Великобритания, INEOS Grenadiers) +1.18.
5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) +1,31.
6. Ромен Барде (Франция, DSM) +1.32…
12. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +2.41.
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