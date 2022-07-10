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Магнус Карлсен показал изменения в имидже

Магнус Карлсен показал изменения в имидже
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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен показал в социальных сетях, как изменил свою причёску.

Фото: из личного архива Магнуса Карлсена

Фото: из личного архива Магнуса Карлсена

Ранее россиянин Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов – 2022 и автоматически стал соперником Карлсена. Норвежец заявлял, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа. В случае отказа согласно регламенту Непомнящий сыграет за титул чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, который занял второе место на турнире. Карлсен должен объявить своё решение не позднее 20 июля.

Магнус удерживает титул чемпиона мира с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился.

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