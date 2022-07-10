Юнгельс стал победителем 9-го этапа «Тур де Франс»

Велогонщик из Люксембурга Боб Юнгельс, представляющий команду AG2R Citroen, стал победителем 9-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию в 193 км за 4 часа 46 минут и 39 секунд.
На втором месте этап завершил испанец Хонатан Кастровьехо из команды Ineos Grenadiers, а на третьем — его соотечественник Карлос Верона из команды Movistar. Его отставание от лидера составило 26 секунд.
Российский велогонщик Александр Власов, выступающий под нейтральным флагом, показал 27-й результат. Представитель команды Bora-Hansgrohe уступил победителю 1,16 минуты.
В общем зачёте по-прежнему лидирует словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Второй — датчанин Йонас Вингегор (+0.39). Тройку лучших замыкает британец Герайнт Томас (+1.17).
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