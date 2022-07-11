Президент ФСГР: поведение украинских спортсменов на этапе Кубка мира было вызывающим

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что украинские спортсмены вели себя вызывающе на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) в начале марта. Напомним, российский гимнаст Иван Куляк, ставший третьим в упражнениях на брусьях, вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди, за что впоследствии получил дисквалификацию.

«Там ситуация была малотерпимая, это надо признать. К сожалению, представитель Международной федерации гимнастики повёл себя не самым лучшим образом в этой ситуации. Они выдвигали требования, которые не были ничем предписаны. Излишние требования к тому, чтобы наши спортсмены выступали вообще без национальной символики, хотя они имели право это делать.

Мы сделали всё, чтобы ещё на самой начальной стадии найти правильное решение. Но атмосфера, которая там царила, в том числе и поведение, к сожалению, украинских спортсменов, — оно было… мягко скажем, вызывающим и провоцирующим. Наверное, Иван поэтому, реагируя на всё то, что происходило со стороны украинцев, поступил так, как он поступил», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

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