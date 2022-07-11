Сергей Карякин предложил «идеальную кандидатуру» на пост президента ФШР

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов представляет собой идеальную кандидатуру на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Ранее Карякин выступил с критикой руководства ФШР.

«После того как я написал большой пост про то, что на самом деле происходит в Федерации шахмат России, у общественности возникли справедливые вопросы. В первую очередь — что делать дальше и не хочу ли я выдвинуть свою кандидатуру на выборах нового президента федерации. Я все ещё действующий спортсмен и уверен, что в такой роли принесу больше пользы своей стране! На данный момент у меня нет таких амбиций и столько свободного времени, чтобы совмещать это с работой в федерации. А перекладывание всей работы на менеджмент может, на сегодняшнем примере ФШР, привести к совершенно противоположным результатам.

После длительных размышлений я нашёл, как мне кажется, идеальную кандидатуру на пост возможного руководителя российской шахматной федерации. Это Анатолий Евгеньевич Карпов! Анатолий Евгеньевич, надеюсь, Вы ответите согласием на моё предложение выдвинуть свою кандидатуру на должность президента ФШР!» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?